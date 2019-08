'Trùm' đòi nợ thuê Quang 'Rambo' bị khởi tố, tạm giam

Chiều 21.8, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Văn Quang (tức Quang 'Rambo' hay còn gọi là Quang “ Tài chính ”, 35 tuổi); Nguyễn Đức Nhân; Đỗ Văn Thịnh và Nguyễn Văn Huy, đều ngụ Hà Nội); Nguyễn Xuân Linh (trú TP.Vinh, Nghệ An) để làm rõ hàng vi cưỡng đoạt tài sản