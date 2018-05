Trung bộ nắng nóng, mưa giông mở rộng ở Nam bộ và Tây Nguyên

Sáng nay 6.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của gió tây nam ở rìa phía nam rãnh áp thấp có trục 25 - 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển về phía đông. Vùng núi các tỉnh khu vực Trung bộ, cụ thể từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, bắt đầu từ hôm nay (6.5) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C.



Sang đến 7.5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C trở lên là từ 13 - 16 giờ hàng ngày.

Tại các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên trong 2 - 3 ngày tới, địa bàn hai khu vực này có mưa rào và giông nhiều nơi. Các cơn mưa giông thường xuất hiện về chiều và tối, trong cơn giông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn xuất hiện rải rác ở các khu vực Tây Nguyên và Nam bộ những ngày vừa qua góp phần giải nhiệt cho nhiều khu vực đã có nắng nóng dài ngày.