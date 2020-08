Trung Quốc đưa oanh tạc cơ ra Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Bà Hằng cũng thông tin về việc 3 tàu cá của Khánh Hòa với 26 ngư dân bị Indonesia bắt giữ. Theo đó, 3 tàu cá số hiệu KH 98168 TS, KH 91558 TS, KH 95758 TS cùng với 26 ngư dân đang được đưa về cơ sở của Cơ quan Giám sát tài nguyên biển và nghề cá của Indonesia để điều tra, với cáo buộc đánh cá trái phép và sử dụng ngư cụ bị phía Indonesia cấm. Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng trong nước làm rõ nhân thân các ngư dân để có biện pháp bảo hộ công dân.

Liên quan đến vụ việc Bộ Công an phối hợp với Bộ An ninh nội địa Mỹ điều tra, bắt giữ một số công dân Việt Nam lợi dụng dịch Covid-19 gây ra khoảng 40.000 giao dịch lừa đảo trên 50 bang của Mỹ, thu lợi gần 1 triệu USD, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, căn cứ theo thông tin phía Mỹ cung cấp, Công an TP.Hà Nội và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam 4 người về chiếm đoạt tài sản. Phía Việt Nam đang mở rộng điều tra và sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật Việt Nam . “Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của cơ quan chức năng Mỹ trong vụ việc này”, bà Hằng cho biết thêm.