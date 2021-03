Trung Quốc lại diễn tập trái phép trên Biển Đông

Chiều 11.3, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn của Bộ, đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến diễn biến phức tạp trên Biển Đông

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông ”.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến Biển Đông Ảnh Đậu Tiến Đạt

Bình luận trước việc một số nước châu Âu tuyên bố điều tàu chiến tới Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: Duy trì hoà bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông, phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh hành động của các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này.

Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin Mỹ sắp chuyển giao thêm tàu tuần tra cho Việt Nam, bà Hằng cho biết, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian qua duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh - quốc phòng.

Trên cơ sở những thoả thuận đã đạt được giữa hai bên, trong đó có thể kể đến Biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2011, Tuyên bố hợp tác quốc phòng năm 2015 và Kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018 - 2020, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần thúc đẩy hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như quốc tế.