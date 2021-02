Trung tá công an hy sinh ngày cuối năm: Bắt nghi phạm trong ổ nhóm nổ súng

Ngày 10.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 3 ngày truy lùng, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an H.Mường Lát (Thanh Hóa) đã bắt giữ Sùng A Tông (30 tuổi, ngụ bản Tà Cóm, xã Trung Lý, H.Mường Lát).

Sùng A Tông là một trong 4 nghi phạm vận chuyển ma túy, bị lực lượng Công an H.Mường Lát truy bắt vào tối 6.2. Tông cùng 3 nghi phạm đã chống trả, dùng súng bắn lại lực lượng công an, khiến trung tá Vi Văn Luân hy sinh

Đồng đội, người thân và người dân đưa tiễn trung tá Vi Văn Luân về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH PHÚC NGƯ

Tại cơ quan công an, bước đầu, Sùng A Tông thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy và chống trả lực lượng công an để chạy thoát thân . Tuy nhiên, việc xác định Tông đã dùng súng bắn trung tá Vi Văn Luân hay nghi phạm khác thì cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các nghi phạm còn lại để làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 6.2, tổ công tác gồm thiếu tá Vi Văn Luân (cán bộ Công an xã Pù Nhi, sau khi hy sinh được truy thăng quân hàm trung tá), cùng 2 cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Mường Lát và 2 cán bộ thuộc Công an xã Mường Lý, Công an xã Mường Chanh (đều thuộc H.Mường Lát) tổ chức mật phục, truy bắt nhóm nghi phạm vận chuyển trái phép ma túy từ địa bàn bản Tà Cóm (xã Trung Lý) sang bản Mau (xã Mường Lý, H.Mường Lát).

Trong lúc vây bắt, các nghi phạm đã dùng súng chống trả, bắn lại tổ công tác khiến thiếu tá Vi Văn Luân trúng đạn và hy sinh tối cùng ngày.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chia buồn cùng người thân trung tá Vi Văn Luân ẢNH PHÚC NGƯ

Ngày 7.2, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định phong quân hàm trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân. Cùng ngày, người thân, người dân địa phương và cơ quan đã tổ chức an táng trung tá Luân.

Ngày 9.2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã quyết định truy tặng bằng khen cho trung tá Vi Văn Luân vì đã có hành động dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ triệt xóa tụ điểm ma túy.