Thiếu tá công an trúng đạn, hy sinh khi vây bắt nghi phạm vận chuyển ma túy

Sáng 7.2, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi, ngụ khu phố 2, TT.Mường Lát, H.Mường Lát, Thanh Hóa) đã hy sinh do trúng đạn khi đang vây bắt các nghi phạm vận chuyển ma túy

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 6.2, thiếu tá Vi Văn Luân cùng với 2 cán bộ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Mường Lát, và 2 cán bộ thuộc Công an xã Mường Lý và Công an xã Mường Chanh (đều thuộc H.Mường Lát) tổ chức mật phục, truy bắt nhóm nghi phạm vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn bản Tà Cóm (xã Trung Lý, H.Mường Lát).