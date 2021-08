Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc: Xử lý, răn đe các trường hợp trục lợi từ dịch bệnh

Theo trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thời gian qua ở một số địa phương phát hiện các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để trục lợi . Vấn đề này, trung tướng Ngọc cho biết Bộ Công an đang tập trung xử lý một số vụ việc nổi cộm, sớm đưa ra xét xử, răn đe đối với các trường hợp khác.

Ông cũng yêu cầu Công an Đồng Nai rà soát, không để xảy ra tình trạng trục lợi trong mùa dịch “TP.HCM và Hải Dương trong mấy ngày vừa qua phát hiện ra nhiều vụ việc. Chúng ta phải lưu ý làm nghiêm, xử nghiêm”, trung tướng Ngọc nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an Đồng Nai không để người dân không được tiếp cận y tế, không để người dân ra đường không đúng đối tượng và đảm bảo giãn cách xã hội nghiêm theo Chỉ đạo của Thủ tướng . Ông Ngọc cho biết Công an Đồng Nai đã chủ động thu gom được 1.392 trường hợp lang thang, cơ nhỡ đưa vào trung tâm xã hội.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, lập biên bản một người nghiện ma túy LÊ BÌNH

Ông Ngọc cũng lưu ý việc quản lý chặt hơn 4.000 đối tượng ma túy vì đây là những đối tượng trọng điểm trong việc gây ra trọng án và các vụ án khác. “Những đối tượng này có nguy cơ lây nhiễm cao ngoài xã hội do lang thang đi khắp nơi, đo đó cần phải rà soát kỹ, quản lý chặt, phát hiện và xử lý kịp thời”, ông Ngọc nói.

Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội Đầu cơ: Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, hoặc tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm tù. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội này, có mức phạt cao nhất là 9 tỉ đồng.

Về cuộc chiến chống dịch Covid-19, hiện nay Công an Đồng Nai đã bố trí 5.550 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 500 cán bộ, chiến sĩ do Bộ Công an tăng cường. Ông Ngọc yêu cầu Công an Đồng Nai tiếp tục rà soát, bố trí lực lượng phù hợp, đảm bảo hiệu quả, lâu dài. “Trên cơ sở rà soát lại, nếu thấy thiếu thì đề xuất bổ sung, Bộ cũng đang tính toán để bổ sung thêm lực lượng cho 4 địa phương phía nam có dịch bệnh phức tạp là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An…”, ông Ngọc cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Công an Đồng Nai là một trong những lực lượng tuyến đầu, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ được tiêm vắc xin mũi 2 mới chỉ đạt 51,7%. Do vậy ông đề nghị tỉnh Đồng Nai cần ưu tiên tiêm sớm vắc xin mũi 2 cho cán bộ, chiến sĩ công an để lực lượng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nữ cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai vận chuyển nhu yếu phẩm từ "Gian hàng 0 đồng" tặng người dân nghèo trong khu nhà trọ LÊ BÌNH

Trung tướng Ngọc cũng lưu ý Công an Đồng Nai chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công người rõ ràng để đảm bảo tất cả các địa bàn phải có kế hoạch phù hợp, không sao chép lại kế hoạch khung của cấp trên. Mỗi địa bàn có những đặc thù khác nhau, quy định cán bộ chiến sĩ phải ở tập trung nơi làm việc. Trong kế hoạch lưu ý nắm chắc các đối tượng an sinh xã hội để tham mưu cho Ban chỉ đạo từng cấp kịp thời, không để người người dân bị đói ăn mà không biết.

“Trong báo cáo có phản ánh là phát hiện người nước ngoài có khả năng đứt bữa… Do vậy, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh, không kể là người của tỉnh hay người tạm trú, người Việt Nam hay người nước ngoài cần phải được theo dõi kỹ và hỗ trợ kịp thời”, ông Ngọc lưu ý.

Công an Đồng Nai mang gạo, mì tôm, rau, quả… đến cho người dân nghèo

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng biểu dương Công an Đồng Nai thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ chống dịch. Ngoài công việc chung, Công an Đồng Nai còn có sáng kiến tổ chức “Gian hàng 0 đồng” góp phần vào công tác an sinh sinh xã hội của tỉnh, được dư luận đánh giá cao. Trung bình mỗi ngày, “Gian hàng 0 đồng” phát 500 phần quà gồm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu… tận tay người dân trong các khu nhà trọ và kéo dài liên tục đến hết tháng 9.