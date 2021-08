Công an Đồng Nai: Kích hoạt hơn 500 tổ xử lý vi phạm, 1.720 chốt kiểm dịch

Báo cáo với đoàn công tác của Phó thủ tướng Lê Văn Thành trong chuyến làm làm việc tại Đồng Nai hôm qua (25.8), thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị này đã triển khai trên 5.000 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an tăng cường, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự và tham gia công tác an sinh xã hội.

Tội phạm cướp giật, ma túy giảm mạnh

Theo thiếu tướng Vũ Hồng Văn, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập hơn 500 tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch; 407 tổ tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp thiết lập 1.720 chốt kiểm soát người ra vào trên địa bàn tỉnh.

Ông Văn cho biết tình hình an ninh trật tự, các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, ma túy, hoạt động tín dụng đen… trên địa bàn giảm mạnh. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã mở các chiến dịch truy quét, bắt giữ nhiều đối tượng qua sàng lọc.

Gian hàng 0 đồng của Công an tỉnh Đồng Nai khai trương hôm qua (25.8) đã nhận được sự cảm kích của đông đảo tầng lớp nhân dân ẢNH: THIÊN VƯƠNG

Với đặc thù là địa bàn có đông tín đồ tôn giáo, Công an tỉnh Đồng Nai đã tranh thủ trên 10.000 chức sắc, tu hành, hơn 26.000 giúp việc cho tôn giáo cùng lực lượng công an tuyên truyền, vận động các tín đồ và nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và các quy định phòng, chống dịch. Nhiều cách làm sáng tạo, gần gũi với nhân dân của lực lượng công an Đồng Nai đã được các tín đồ tôn giáo hưởng ứng, tích cực chấp hành, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Công an tỉnh Đồng Nai còn tham gia các chương trình an sinh xã hội, thực hiện, giám sát việc triển khai các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân gia tăng

Theo thiếu tướng Vũ Hồng Văn, vấn đề nổi lên đáng chú ý hiện nay là tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân ngày càng gia tăng. Nguyên nhân do đời sống khó khăn, tâm lý nôn nóng, không tin tưởng các yêu cầu về thiết bị y tế phòng chống dịch, các yêu cầu về phân bổ vắc xin , các gói hỗ trợ an sinh xã hội… Đặc biệt, tâm lý bức xúc của một số nhóm công nhân đang mắc kẹt giữa các tỉnh Bình Dương, Long An, TP.HCM. 4 địa bàn này có mối liên hệ mất thiết với nhau, không chỉ riêng ở Đồng Nai và tạo nên hiệu ứng domino ra toàn vùng.

Đặc biệt, tình trạng thông tin xấu độc, thông tin giả phản ánh tiêu cực về công tác phòng, chống dịch tràn lan trên không gian mạng, tác động gây tâm lý hoang mang, tiêu cực trong nhân dân.

Ông Văn cho biết, người xem thông tin chính thống và thông tin tiêu cực là tương đương nhau, trong đó, thông tin tiêu cực thường được bàn luận, phát tán nhiều. “100 việc tốt không sao nhưng chỉ một việc chưa tốt lại lan truyền rất mạnh”, ông Văn nói và dẫn chứng một vụ việc gần đây được tung lên mạng ở Bình Dương.

Theo đó, vừa qua các đối tượng đăng tải thông tin lên mạng xã hội trường hợp một sản phụ chết trong khu cách ly F0 ở Bình Dương. Thông tin này sau đó được lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội, cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc xác minh thì bản chất không phải như vậy.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra phương tiện ra vào tỉnh tại chốt kiểm dịch cầu Đồng Nai vào lúc 0 giờ ngày 23.8 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

Theo thiếu tướng Vũ Hồng Văn, đã xuất hiện tâm lý cực đoan, phản ứng tiêu cực của một số công nhân, người lao động với giới chủ các doanh nghiệp trong việc thực hiện “vừa cách ly vừa sản xuất” . Các mâu thuẫn phát sinh về chế độ tiền lương, chính sách hỗ trợ cũng như các biện pháp cách ly… Một số đối tượng lợi dụng tâm lý bức xúc của ngươi dân, xúi giục, kích động người dân phá chốt kiểm soát dịch, phá khu cách ly…

Theo thiếu tướng Vũ Hồng Văn, những nội dung trên Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động các kế hoạch, kích hoạt nhiều kịch bản ứng phó và đối sách kịp thời, từ đó kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc trên địa bàn.