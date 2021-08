Phó thủ tướng Lê Văn Thành: 'Đồng Nai cần xây dựng kịch bản cho tình huống xấu hơn'

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp. Ông Lĩnh cho rằng nếu để quá tải F0 trong một không gian chật hẹp, thiếu đội ngũ, thiếu thiết bị y tế là vỡ trận. Ông cho biết Đồng Nai hạ quyết tâm sớm chặn đứng dịch bệnh và quan tâm đặc biệt đến vấn đề an sinh xã hội. “Chúng tôi nỗ lực không để người dân thiếu đói là cam kết sinh mệnh chính trị của lãnh đạo tỉnh trước nhân dân, đó là cam kết bằng cả tấm lòng. Chúng ta nói trước nhân dân là không để cho dân đói, trong khi nguồn lực chúng ta có mà không làm được thì không xứng đáng làm lãnh đạo”, ông Lĩnh cương quyết. Theo ông Lĩnh, vấn đề quan trọng là phương pháp và cách làm. "Chỉ có an sinh tốt thì an ninh trật tự mới tốt, an ninh trật tự tốt thì công cuộc chống dịch mới thành công”, ông Lĩnh nói và đề nghị T.Ư quan tâm hơn nữa tới Đồng Nai, giúp tỉnh sớm khống chế thành công dịch bệnh, sớm phục hồi sản xuất và tiếp tục là địa phương top đầu trong việc tạo nguồn lực cho quốc gia.