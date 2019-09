Trưởng BQL Thủ Thiêm nói gì về ‘giá đất Thủ Thiêm chỉ hơn 10 triệu’?

Như Thanh Niên đã thông tin, đất ở Thủ Thiêm được TP.HCM xác định là phải đấu giá để thu hồi vốn ngân sách đã đầu tư. Tuy nhiên, báo cáo về tổng nguồn thu dự kiến gần 22.000 tỉ đồng từ đấu giá khoảng 793.000 m2 đất còn lại (55 lô đất), khiến dư luận băn khoăn.

Nếu chia bình quân, mỗi m2 đất ở Thủ Thiêm có giá dự kiến khoảng 27 triệu đồng, trong đó có lô bình quân chỉ gần 11 triệu/m2.

Ngày 17.9, theo khảo sát của PV Thanh Niên, giá thị trường nhà đất (rao bán công khai) khu vực lân cận Thủ Thiêm rất cao. Đơn cử, ở khu Thảo Điền (P.Thảo Điền, Q.2) có những vị trí giá khoảng 250 - 260 triệu đồng/m2; đường Lương Định Của (P.An Phú) khoảng 260 - 300 triệu đồng/m2; đường Trần Não (P.Bình An) khoảng 300 triệu/m2; khu đô thị An Phú - An Khánh (P.An Phú) giá thấp nhất khoảng 130 triệu đồng/m2, cao nhất khoảng 300 triệu đồng/m2…

Còn ngay trong Thủ Thiêm, giá căn hộ cao cấp cũng đã dao động khoảng 60 - 100 triệu đồng/m2; chung cư tái định cư khoảng trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Thủ Thiêm có vị trí đắc địa bậc nhất ở TP.HCM. Theo giới đầu tư, với chức năng quy hoạch của Thủ Thiêm, dư địa phát triển ở đây đặc biệt bậc nhất trong tương lai.

Một nhà đầu tư nêu ý kiến: “Đấu giá đất Thủ Thiêm, tổng nguồn thu dự kiến sẽ phải tính lên nhiều tỉ USD, chứ nếu chỉ tính dự kiến chưa tới 1 tỉ USD từ khai thác quỹ đất Thủ Thiêm, là chưa hợp lý”.