Trưởng công an xã nổ súng khiến một người dân thương tích 14%: Không khởi tố

Chiều 20.5, thượng tá Đặng Hoàng Huynh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, vừa có thông báo trả lời anh Trần Quốc Công (35 tuổi, ngụ ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh, Long An) về việc không khởi tố vụ án hình sự vụ trưởng công an xã nổ súng khiến anh Công bị thương trong lúc đi chích cá , do hành vi không cấu thành tội phạm.