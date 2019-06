Trương Duy Nhất dính tới Vũ 'nhôm' trong vi phạm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng

Trưa 10.6, Bộ Công an phối hợp các lực lượng Công an TP.Đà Nẵng, Q.Hải Châu và P.Hòa Cường Bắc khám xét nhà Trương Duy Nhất (55 tuổi) tại số 25 Tống Phước Phổ (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Trương Duy Nhất bị khởi tố, tạm giam trước đó về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do vi phạm liên quan đến nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng. Hành vi này của bị can Nhất được làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do Vũ “nhôm” và đồng phạm gây ra tại TP.Đà Nẵng.