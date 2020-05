Truy bắt đua xe, một CSGT bị 'quái xế' tông trọng thương

Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) hôm qua (3.5) cho biết khoảng 21 giờ 30 ngày 2.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện tuần tra, phát hiện hàng chục thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép trên QL1, đoạn thuộc địa bàn xã Long Định.