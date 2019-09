Truy bắt giang hồ hỗn chiến kinh hoàng, nổ súng ở Vũng Tàu

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an TP.Vũng Tàu đã triệu tập 4 đối tượng được cho là có liên quan đến vụ nổ súng giữa trung tâm TP.Vũng Tàu khiến ít nhất 3 người bị thương mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tạm giữ 2 ô tô bán tải BS 15C - 219.70 và 15C - 258.36, là phương tiện trong vụ án.

Ban đầu, cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn trước đó, khoảng 21 giờ ngày 16.9, nhóm do Ninh Văn Tùng (30 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu đi trên hai ô tô bán tải BS 15C - 219.70 và 15C - 258.36 cầm theo hung khí đến đối diện hẻm 53 Lê Hồng Phong đánh nhau với nhóm của Hồ Văn Thưng (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Cả hai đã dùng mã tấu, túyp sắt, dao thái lan, chai bia lao vào đánh nhau dữ dội.