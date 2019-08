Truy đuổi đường dây mua bán ma túy, công an bị ném lựu đạn

Ngày 19.8, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú Q.9, TP.HCM) cầm đầu. Kết quả, công an thu giữ 12,6 kg ma túy đá , 48 bánh heroin (tương đương 17 kg), 1 khẩu súng và 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn M67, 4 xe máy, 2 ô tô…

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam: Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp (39 tuổi, ngụ Q.9), Bùi Văn An (19 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh (33 tuổi, ngụ Q.4), Bùi Tấn Phát và Đồng Quốc Duy để điều tra về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ”.