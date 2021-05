Truy nã bị can Võ Thị Thu Hương vụ lừa góp vốn mua bán thẻ cào, chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Võ Thị Thu Hương (48 tuổi, quê Cà Mau) thực hiện thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Đào tạo Toàn Thắng (địa chỉ công ty ở TP.HCM). Công ty này do bà Hương làm giám đốc.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Thu Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Tuy nhiên, bị can này đã bỏ trốn. Chiều 20.5, Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã ra quyết định truy nã bị can với bà Hương. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ vụ án.