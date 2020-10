Truy nã cô gái 23 tuổi liên quan đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam

Chiều 9.10, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Thị Trúc (23 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) về tội “ tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép ”. Theo thượng tá Long, lý do truy nã do nghi phạm này có liên quan đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép mà Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra.