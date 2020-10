Truy nã cô gái liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam

Sáng 9.10, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Thị Trúc (23 tuổi, ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay nghi phạm Trần Thị Trúc đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cao Lượng Cố - người cầm đầu đường dây đưa 21 người Trung Quốc trái phép vào Việt Nam đã bị khởi tố, bắt giam ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Trần Thị Trúc có liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép mà Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra.

Lòng tham của những kẻ đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam trốn cách ly Covid-19

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, qua công tác quản lý cư trú, ngày 18.7.2020, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ 21 người Trung Quốc cư trú trái phép ở một khu lưu trú trên địa bàn P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Số người này được một nhóm người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam.

Sau khi được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly (tất cả đều âm tính), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức di lý 20 người Trung Quốc (trong số 21 người) đến Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Lạng Sơn để thi hành quyết định trục xuất theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án "tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và “đưa hối lộ". Đồng thời, tạm giữ hình sự Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thị Dung (34 tuổi, ở Trà Vinh).