Truy nã Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế SSKEY lừa đảo

Trước đó, ngày 31.3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Sang thực hiện trên địa bàn TP.HCM. Qua điều tra, công an xác định Sang thành lập Công ty cổ phần quốc tế SSKEY (tọa lạc tầng 9, tòa nhà Sài Gòn Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất phần mềm , sản xuất máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin