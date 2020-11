Truy nã kẻ đánh nhân viên cắt điện nước khu đất quốc phòng bị lấn chiếm

Thông tin từ UBND Q.Hải An cho biết, để triển khai thực hiện dự án khu tái định cư Đồng Xá, P.Thành Tô, UBND Q.Hải An đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng điện, nước trái phép trên khu đất 9,2 ha P.Thành Tô.

Đây là khu đất nằm trong diện tích đất quốc phòng rộng 14,5 ha được Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND TP.Hải Phòng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép ở đây.

Trong quá trình thực hiện các biện pháp cắt điện nước tại khu đất, nhân viên thi hành nhiệm vụ đã bị Nguyễn Thế Cường (56 tuổi, ngụ trong khu đất 9,2 ha Đồng Xá, P.Thành Tô) và 2 người khác đánh. Sau đó, Nguyễn Thế Cường bỏ trốn.

Ngày 18.11, Công an Q.Hải An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thế Cường về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo rà soát của chính quyền địa phương, khu đất 9,2 ha đang có 159 trường hợp xây dựng trái phép, chiếm dụng đất, trong đó có 66 công trình không xác định được đối tượng vi phạm, 93 công trình đã xác định được chủ đầu tư.

Theo UBND Q.Hải An, đơn vị này đã phối hợp với P.Thành Tô tổ chức tuyên truyền nhiều lần, vận động các chủ công trình xây dựng trái phép, chiếm dụng đất hoàn trả mặt bằng khu đất. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm nói trên vẫn không chấp hành, không tự tháo dỡ, di chuyển công trình vi phạm, hoàn trả nguyên trạng đất ban đầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND Q.Hải An cho biết, các trường hợp có công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm tại khu đất 9,2 ha P.Thành Tô phải di chuyển toàn bộ tài sản, vật kiến trúc ra khỏi khu đất vi phạm, khôi phục hiện trạng của đất trước khi vi phạm, phục hồi nguyên trạng ban đầu trước khi lấn chiếm trước ngày 26.11. Nếu không, chính quyền địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế

Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ bắt đầu vào 7 giờ 30 ngày 26.11.