Truy nã Ngô Xuân Quyền, con Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc

Ngày 10.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Xuân Quyền (27 tuổi), Bùi Hoàng Trung (32 tuổi, tức Trung “Huấn”) và Hồ Văn Nhật (30 tuổi, tức Sáu “mập”, cùng ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng về tội tổ chức đánh bạc.

Đại sới bạc giữa rừng - Kỳ 2: "Ông trùm" 9X ngày đút túi bạc tỉ

Ngày 6.12, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định khởi tố bị can đối với Quyền, Trung và Nhật, nhưng do cả 3 đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã.

Liên quan vụ án đánh bạc trong rừng, đến nay PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị can này đều khai nhận Ngô Xuân Quyền tổ chức sới bạc nói trên. Quyền là con trai của đại tá Ngô Xuân Huyền , Phó trưởng Công an H.Xuyên Mộc.

Như Thanh Niên phản ánh trong loạt bài điều tra Đại sới bạc giữa rừng , sau một thời gian đột nhập vào đại sới bạc giữa rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) do Ngô Xuân Quyền tổ chức, Báo Thanh Niên đã cung cấp các thông tin, hình ảnh của những người tổ chức và tham gia đánh bạc cho cơ quan công an để lên kế hoạch triệt phá. Sau đó, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc triệt phá. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tổ chức truy bắt thì sới bạc này đột nhiên ngưng hoạt động.

Đêm 29 và rạng sáng 30.11, các trinh sát của PC02 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chia thành nhiều tổ công tác về các xã, thị trấn trên địa bàn H.Xuyên Mộc, đến nhà các nghi can tổ chức, tham gia đánh bạc thực hiện việc triệu tập làm việc. Có 9 nghi can đã bị bắt giữ, nhưng những người chủ chốt, đóng vai trò tổ chức sòng bạc như Ngô Xuân Quyền, Sáu “mập”, Trung “Huấn”... đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương.

Đại sới bạc giữa rừng - Kỳ 1: Lộ diện thế lực "khủng"

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra , Công an H.Xuyên Mộc cũng đã có văn bản báo cáo UBND huyện này về sới bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức. Theo báo cáo, sòng bài được tổ chức với quy mô lớn, các con bạc là người trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và Đồng Nai.

Công an H.Xuyên Mộc cũng đã xác minh nhóm tổ chức đánh bạc là Ngô Xuân Quyền, Nguyễn Xuân Nhân (35 tuổi) và một số người khác cùng ngụ H.Xuyên Mộc. Riêng các con bạc thường xuyên tham gia sát phạt tại sòng bạc gồm: Đồng Văn Thành (Thành “chiều tím”, 47 tuổi), Đỗ Đức Thịnh (Thịnh “nước mắm”, 32 tuổi), Lê Xuân Hoàng (35 tuổi), Nguyễn Hùng Tâm (Mun, 30 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) cùng một số khác trong và ngoài tỉnh.