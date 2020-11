Truy nã nhiều bị can liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu thập đủ chứng cứ và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu), Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, cùng tỉnh An Giang). Tuy nhiên, do 3 bị can này không có mặt tại địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.