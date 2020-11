Truy nã 'thiếu gia' cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỉ đồng

Ngày 9.11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, quê H.Đức Thọ, Hà Tĩnh; tạm trú tổ 9, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội tổ chức đánh bạc.

Trí là bị can cầm đầu đường dây cá độ qua mạng quy mô hơn 10.000 tỉ đồng vừa bị Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an đánh sập giữa tháng 10 vừa qua. Trong đường dây này, Trí trực tiếp liên hệ với nhà cái ở nước ngoài lấy các tài khoản cá độ trị giá hàng chục triệu USD/tài khoản, sau đó giao Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi, ngụ P.An Khê) chia nhỏ tài khoản giao cho các cấp dưới. Còn Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) được giao quản lý nợ và đi đòi nợ cho Trí.