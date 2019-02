Truy nã trùm xe gian

Ngày 11.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) truy nã Phan Thanh Dưỡng (48 tuổi, ngụ tổ 92, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về tội sử dụng giấy tờ giả mạo cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Dưỡng mua xe máy Honda SH Mode từ nguồn trộm cắp, không giấy tờ rồi nhờ người làm giả giấy tờ đăng ký để bán cho chị T.T.T.H (36 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) sử dụng và bị công an phát hiện xe gian . Từ vụ việc trên, công an lần ra đường dây chuyên làm giả, tiêu thụ xe gian do Dưỡng tổ chức.