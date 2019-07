Truy tìm 2 người liên quan vụ án mạng ở Bình Dương

tin liên quan Án mạng ở Bình Dương, một phụ nữ chết trong phòng trọ Qua điều tra ban đầu về vụ án mạng làm một phụ nữ tử vong trong phòng trọ, Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, ngụ Bình Dương). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thông báo truy tìm vật chứng là chiếc xe máy hiệu Honlei, màu nâu, BS 95H1 - 0841 do Lưu Minh Nhị sử dụng.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 18.7, người nhà bà Lưu Thị Thu (53 tuổi, ngụ Kiên Giang) đến phòng trọ ở khu phố Bình Đáng (P.Bình Hoà) thì phát hiện bà Thu tử vong trong phòng trọ trên cổ có nhiều vết thương.

Vụ việc được báo cho cơ quan công an. Qua điều tra công an xác định trước khi xảy ra vụ án mạng Nhị và Châu đã ở cùng với bà Thu.

Người dân cũng cho biết bà Thu thuê căn phòng trọ ở được khoảng 1 năm nay cùng với 2 người cháu. Khi phát hiện bà Thu bị sát hại , người dân xung quanh không thấy 2 người cháu có mặt ở đây và cửa phòng trọ của bà Thu bị khoá ở bên ngoài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân… nếu phát hiện hai người nói trên, đề nghị giữ lại và báo ngay cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ 615 Đại lộ Bình Dương (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), số điện thoại 0693.509930 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Trần Tấn Thành, số điện thoại 0949.113.111 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.