Truy tìm giám đốc lừa lấy ô tô của bạn giá trị 1 tỉ đồng

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an 21 quận, huyện và Công an TP.Thủ Đức để phối hợp truy tìm Uông Trường Giang (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Bắc Nam) liên quan trực tiếp vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.