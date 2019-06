Truy tìm nghi can đâm chết chủ quán karaoke vì quán... không có tiếp viên

Ngày 14.6, tin từ Phòng Cảnh át hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an H.Đức Hòa điều tra truy xét một nghi can gây ra án mạng trong lúc hát karaoke. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Mẫn (34 tuổi, ngụ TT.Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, Long An), chủ quán karaoke tại TT.Hiệp Hòa.