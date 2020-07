Truy tìm nguồn gốc vi rút gây dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

BN 416 sức khỏe đang cải thiện

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) ngày 28.7 thông báo, trong ngày, cả nước ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam, là các BN thứ tự từ 432 - 438. Trong đó 6/7 ca mắc mới liên quan BV Đà Nẵng và BN 416, ca còn lại trong cộng đồng.

Cụ thể, BN 432 (nữ, 63 tuổi) địa chỉ tại TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam, ngày 17.7 có dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). BN 433 (nữ, 67 tuổi) ở xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, từ ngày 13 - 16.7 chăm chồng điều trị tại Khoa Thần kinh BV Đà Nẵng; BN 434 (nữ, 71 tuổi) địa chỉ tại P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, ngày 26.7 thấy mệt, bị ho, sốt, điều trị tại BV 199 Bộ Công an, sau đó được chuyển đến Trung tâm y tế Q.Sơn Trà, ngày 27.7, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. BN 435 (nữ, 29 tuổi) là nhân viên Khoa Y học cổ truyền BV Đà Nẵng. Các BN 436, 437, 438 đều là BN của Khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Đà Nẵng; trong đó BN 436 (nam, 66 tuổi) ở xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, BN 437 (nam, 61 tuổi) ở P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ và BN 438 (nam, 56 tuổi) ở P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Theo BCĐ, trong 438 ca mắc đã ghi nhận, có 276 ca nhiễm nhập cảnh; 369 BN đã được điều trị khỏi và 15.033 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.