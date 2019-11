Truy tìm xe Toyota gây tai nạn khiến thai phụ ở Hải Phòng tử vong

Sau khi gây ra tai nạn, xe ô tô đã bỏ chạy. Chị Hương và cháu Nam bị thương nặng. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chị Hương được chẩn đoán xuất huyết não, nguy kịch.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã mời các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phối hợp mổ lấy thai nhi cho chị Hương. Đến 23 giờ ngày 9.11, cháu Nguyễn Tiến Phát (con chị Hương) chào đời an toàn và được chuyển về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục chăm sóc. Sau khi sinh con, vì vết thương quá nặng do vụ tai nạn, chị Hương đã qua đời vào ngày 11.11.

Cơ quan công an xác định, xe ô tô va chạm với chị Hương nhãn hiệu Toyota Altis màu đen. Sau tai nạn, xe bị hư hỏng nặng ở phần đầu bên phải. Xe gây tai nạn có để rơi một phần cản trước bên phải, chắn bùn bánh trước bên phải và hộc đèn bên trái.

Công an huyện An Dương phát đi thông báo truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Nếu ai có thông tin, đề nghị liên hệ với Công an huyện An Dương qua số điện thoại 02253871801 hoặc điều tra viên Đồng Thanh Hội qua số điện thoại 0919235622.