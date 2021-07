Truy tố 10 bị can 'đổi tiền lấy bằng cấp' tại ĐH Đông Đô

Trong vụ án này, Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Đô , được xác định là đối tượng cầm đầu nhưng do bị can này đã bỏ trốn, đang bị truy nã nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý sau.