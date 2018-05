Truy tố 3 cán bộ công an để 2 tử tù trốn trại

Ngày 4.5, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ công an về tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ bỏ trốn, gồm: Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Đức Thắng, cùng nguyên là thiếu úy, cán bộ Trại tạm giam T16 (Bộ Công an); Nguyễn Thái Hoàng, nguyên trung sĩ cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam T16