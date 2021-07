Truy tố cựu Giám đốc BV Bạch Mai “thổi giá” thiết bị phẫu thuật để trục lợi

Các cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Quốc Anh, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai , có vai trò chính, quyết định việc ký hợp đồng liên doanh với Công ty công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) để đưa thiết bị phẫu thuật sọ não robot Rosa vào khai thác tại bệnh viện với giá 39 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với thực tế.

Ngày 13.7, Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “thổi giá” thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) và một số đơn vị liên quan về tội “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”, theo khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự. Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Anh, cựu Giám đốc BV Bạch Mai; Nguyễn Ngọc Hiền, cựu Phó giám đốc BV Bạch Mai; Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, cựu Trưởng phòng và Phó phòng Tài chính BV Bạch Mai; Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty BMS; Ngô Thị Thu Huyền, Phó giám đốc Công ty BMS; Trần Lê Hoàng, thẩm định viên Công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS); và Phan Minh Dung, cựu Tổng giám đốc Công ty VFS.

Các bị can (từ trái qua) Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền và Phạm Đức Tuấn

Lập khống chứng thư thẩm định giá

Theo cáo trạng, từ tháng 5.2016, ông Phạm Đức Tuấn biết BV Bạch Mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên đã đến gặp ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, để bàn bạc việc hợp tác cung cấp các hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật cho BV. Tại đây, ông Tuấn đã đề nghị Công ty BMS cung cấp cho BV Bạch Mai robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não và robot Mako hỗ trợ phẫu thuật khớp gối. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Anh không đồng ý mua với lý do BV không có vốn đầu tư, thủ tục đề xuất Bộ Y tế phê duyệt phức tạp, cần phải tổ chức đấu thầu. Sau khi trao đổi, hai người này đã thống nhất Công ty BMS không bán mà liên doanh, liên kết lắp đặt các hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật tại BV Bạch Mai, với giá thiết bị do ông Tuấn đưa ra.

Tháng 1.2017, ông Nguyễn Quốc Anh đại diện BV Bạch Mai và ông Phạm Đức Tuấn đại diện Công ty BMS ký các bản Đề án xã hội hóa trang bị hệ thống robot Rosa; nội dung Công ty BMS là đơn vị đặt máy, giá trị đầu tư robot Rosa 39 tỉ đồng, giá dịch vụ sử dụng robot Rosa đề nghị là 36 triệu đồng/ca, trong đó Công ty BMS nhận chi phí khấu hao máy là hơn 23 triệu đồng/ca và chi phí trả lãi vay hơn 4 triệu đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định BV Bạch Mai đã không tuân thủ các quy định của Chính phủ cũng như Bộ Y tế về việc quản lý, sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết cũng như đảm bảo việc công khai, dân chủ trong việc sử dụng các trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa. Bị can Nguyễn Quốc Anh đã không thông qua Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn BV Bạch Mai để thống nhất chủ trương liên kết, lựa chọn đối tác, chủng loại thiết bị. Quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của Khoa Phẫu thuật thần kinh đối với robot Rosa; không có quyết định phê duyệt đề án, quyết định phê duyệt đối tác đặt robot; không thông qua Phòng vật tư thiết bị thẩm định giá thiết bị.

Đáng chú ý, hệ thống robot Rosa do Công ty BMS nhập về VN gồm cả thuế phí có giá hơn 7,4 tỉ đồng song đã được các bị can Nguyễn Quốc Anh và Phạm Đức Tuấn thống nhất với giá 39 tỉ đồng. Để hợp thức, ông Nguyễn Quốc Anh phân công Phó giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền ký các thủ tục liên quan để Công ty VFS cung cấp chứng thư thẩm định giá robot Rosa với mức 39 tỉ đồng. Thực tế, giữa BV Bạch Mai và Công ty VFS không có mối liên hệ với nhau mà mọi giao dịch, thủ tục đều thông qua Công ty BMS. Việc cấp chứng thư này cũng được xác định là lập khống, không căn cứ vào thực tế và đặc biệt tại thời điểm cấp chứng thư thì thiết bị còn chưa được... nhập khẩu.

Đến nay, các bị can trong vụ án đều thừa nhận đã làm trái các quy định của nhà nước, Bộ Y tế cũng như của BV Bạch Mai.

Người bệnh bị “móc túi” hơn 10,5 tỉ đồng

Theo cáo trạng, hành vi vi phạm của các bị can tại BV Bạch Mai, Công ty BMS và Công ty VFS dẫn đến hậu quả làm tăng chi phí khám chữa bệnh, người bệnh phải trả chi phí khấu hao máy cao hơn thực tế, với 637 ca đã phẫu thuật có thu tiền, từ khi lắp đặt đến khi bị phát hiện, đã gây thiệt hại cho người bệnh tổng số tiền hơn 10,5 tỉ đồng.

Theo các cơ quan tố tụng, việc các bị can là lãnh đạo BV Bạch Mai câu kết với các đối tượng bên ngoài “thổi giá” thiết bị robot Rosa là nhằm mang lại lợi cho tập thể và cá nhân. Trong đó, bị can Nguyễn Đức Tuấn cho biết quá trình triển khai đề án đã biếu ông Nguyễn Quốc Anh 400 triệu đồng và 10.000 USD, Nguyễn Ngọc Hiền 150 triệu đồng, Trịnh Thị Thuận 50 triệu đồng. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Quốc Anh chỉ thừa nhận khoản tiền 100 triệu đồng và 10.000 USD.

Đến nay, các bị can trong vụ án đã nộp cho cơ quan điều tra 10,3 tỉ đồng và 10.000 USD. Ngoài ra, bị can Tuấn đã ủy quyền cho Công ty BMS hoàn tất thủ tục tặng BV Bạch Mai robot Rosa và robot Mako để điều trị miễn phí cho người bệnh.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Quốc Anh giữ̃ vai trò chính, bị can Phạm Đức Tuấn giữ̃ vai trò giúp sức tích cực. Các bị can Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, Ngô Thị Thu Huyền, Phan Minh Dung, Trần Lê Hoàng giữ̃ vai trò đồng phạm.