'Truy' trách nhiệm cán bộ thanh tra 'đục bỏ' kết luận theo ý ông Nguyễn Đức Chung

Liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan, ngoài việc đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung , cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, và 2 đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị xử lý trách nhiệm của nhiều cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra TP.Hà Nội do đã “đục bỏ” các sai phạm tại kết luận thanh tra.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 12.2.2020, Chánh thanh tra TP.Hà Nội Nguyễn An Huy đã ký ban hành Kết luận Thanh tra số 555 về việc mua sắm, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm các hồ ở Hà Nội. Kết luận này chỉ rõ ra nhiều sai phạm của các đơn vị chức năng TP.Hà Nội trong việc mua sắm chế phẩm hóa chất Redocy 3C với giá trị lớn nhưng không qua đấu thầu.

Tuy nhiên, chỉ 14 ngày sau khi ký ban hành Kết luận thanh tra số 555, ngày 26.2.2020, ông Nguyễn An Huy ký ban hành Kết luận thanh tra số 794, trong đó nêu rõ “kết luận này thay thế Kết luận số 555/KL-TTTP-PCTN ngày 12.2.2020”, mà không nêu rõ bất cứ lý do nào.

So sánh giữa 2 kết luận cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về đánh giá sai phạm cũng như xử lý trách nhiệm của các cơ quan liên quan ở chỗ, Kết luận số 794 đã “đục bỏ” nhiều sai phạm mà Kết luận số 555 đã nhắc.

Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo lãnh đạo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) - là công ty gia đình của ông Chung, với mức giá cao hơn mua từ nhà sản xuât, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trong đó, từ năm 2016 - 2019, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic với tổng khối lượng là 489.080 kg, trị giá hơn 167 tỉ đồng. Thiệt hại của vụ án là số tiền chênh lệnh giữa giá của hãng Watch Water GmbH (8,5 EURO/1kg) bán cho Công ty Arktic và giá Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội mua của Công ty Arktic (từ 295.000 đồng/kg đến 326.000 đồng/kg) là hơn 36 tỉ đồng.

Khi báo chí phản ánh việc gia đình bị can Nguyễn Đức Chung có liên quan đến việc mua, bán chế phẩm Redoxy 3C, bị can Chung đã chỉ đạo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong quá trình đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm thì bị can Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng Thanh tra TP.Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì.

“Các thành viên đoàn thanh tra có những quyết định, kết luận, thay đổi kết luận theo hướng không có sai phạm gì, không đúng bản chất là do bị can Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng, ép buộc Thanh tra TP.Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì để che giấu hành vi phạm tội, nên không có dấu hiệu phạm tội hình sự. Ủy ban kiểm tra T.Ư đã tiến hành kiểm tra, kết luận thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo và đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật”, kết luận điều tra của Bộ Công an nêu.