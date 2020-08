Vụ mua độc quyền Redoxy-3C: Vì sao cắt hết sai phạm trong kết luận thanh tra?

Ngày 20.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi của ông Võ Tiến Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C của Đức để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, trước đó, năm 2019, Thanh tra Hà Nội thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về việc giao Thanh tra Hà Nội chủ trì thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 12.2.2020, Thanh tra Hà Nội ban hành văn bản số 555 là kết luận thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn Hà Nội. Văn bản này đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Tuy nhiên, 2 tuần sau, không hiểu vì sao, ngày 26.2.2020, Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy tiếp tục có văn bản số 794 kết luận thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn Hà Nội. “Kết luận này thay thế kết luận số 555/KL-TTTP-PCTN ngày 12.2.2020”, kết luận do Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy ký nêu rõ.