Từ 1.1.2020, hỏi cung bị can phải thực hiện ghi âm, ghi hình

Mục tiêu của đề án là tổ chức thực hiện quy định của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT- BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP đến các cán bộ có liên quan trong việc thực hiện ghi âm, hoặc ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can (như cán bộ kỹ thuật của lực lượng hồ sơ điều tra viên, cán bộ thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam...); chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn công tác hỏi cung bị can trong hoạt động tố tụng hình sự