Từ con nghiện thành chủ 'đại lý' bán lẻ ma túy ở Tây Ninh lãnh án

Theo cáo trạng, chiều 24.12.2019, tại nhà cho thuê thuộc KP.Hiệp Trường, P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành, Công an TX.Hòa Thành bắt quả tang Lộc và Khang cất giấu 2 bịch ni lông chứa ma túy . Cả 2 khai nhận đang trên đường đi bán cho người tên “Tửng mập” (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá 50 triệu đồng thì bị bắt. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lộc tại căn nhà không số thuộc H.Gò Dầu, công an thu giữ thêm 105 bịch ni lông chứa ma túy. Tổng cộng công an thu giữ 143,6865 gram ma túy loại Methamphetamine