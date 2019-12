Từ Hà Nội vào Cà Mau khám chữa bệnh không phép: Có dấu hiệu lừa đảo

Sáng 31.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 2 người, đồng thời tiếp tục truy xét ông trùm ổ cờ bạc đội lốt game bắn cá ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai Lakeview Bàu Thạc Gián.

Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty điện lực Hà Tĩnh, để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.