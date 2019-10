TP.HCM: Phòng khám đa khoa Tân Mỹ bị tước giấy phép hoạt động

Một thanh niên ở Nghệ An vượt biên sang Anh đã chia sẻ với Thanh Niên câu chuyện mà bản thân anh đã trải qua khi tìm đến “miền đất hứa” bằng con đường bất hợp pháp.

Mặc dù bị UBND P.11 (TP.Vũng Tàu) lập biên bản do xây dựng công trình trái phép nhưng vợ của thanh tra viên Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn cố tình vi phạm.

Một trưởng công an xã tại Nghệ An cùng đoàn khách ghé thăm TP.Đà Nẵng không may chết đuối ở biển Đà Nẵng.