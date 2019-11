Tử hình kẻ dùng xăng đốt cửa hàng của người tình khiến 2 người chết

Công an huyện Sóc Sơn cho biết đã triệu tập 3 cô giáo của lớp Nhà trẻ D2 để lấy lời khai về vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong do kẹt cầu trượt ở Trường mầm non Phù Lỗ, xảy ra sáng 25.11.