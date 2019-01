Từ Hòa Bình, Hà Nội vào Bạc Liêu 'hành nghề' tín dụng đen, bị bắt quả tang

Ngày 23.1, Công an thị trấn Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu) bàn giao 2 nghi can Bùi Trung Thực (22 tuổi, ở H.Lạc Sơn, Hòa Bình) và Nguyễn Nhân Long (28 tuổi, ở H.Gia Lâm, Hà Nội) cùng hồ sơ vụ việc và các tang vật có liên quan đến đường dây tín dụng đen cho Công an H.Đông Hải để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.