Tụ tập xem công an truy bắt tội phạm có bị xử lý?

Cụ thể, trong quá trình Bộ Công an và Công an TP.HCM huy động lực lượng phong tỏa khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An, H.Củ Chi, TP.HCM) để truy bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ), nghi phạm xả súng vào sới bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương, có rất đông người dân hiếu kỳ, tụ tập tại gần hiện trường để theo dõi và livestream trên mạng xã hội , bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra với mình. Thậm chí, có người còn tìm cách len lỏi vào phía trong ranh giới khu phong tỏa để xem, bán vé số...