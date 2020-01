Ngao ngán thói hiếu kỳ, người người tụ tập xem truy bắt tội phạm có súng

Ngay từ hôm 29.1, thông tin nghi phạm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) bắn 4 người tử vong tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi đang bị lực lượng công an truy bắt khiến nhiều người bất an, bởi sau khi gây án, Tuấn cướp 2 xe máy, mang theo súng AK bỏ trốn.

Mạng xã hội lập tức tràn ngập chia sẻ về vụ án; các hội nhóm và trang cá nhân nhanh chóng đầy ắp hình ảnh nghi phạm cùng hiện trường vụ án được nhiều người tại chỗ đưa lên.

Đến sáng qua, khi lực lượng chức năng bắt đầu phong tỏa hiện trường khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An) tìm kiếm nghi phạm thì cư dân mạng lại tiếp tục chia sẻ, thậm chí livestream tường thuật chi tiết cuộc vây bắt. Hình ảnh từng nhóm cảnh sát, xe bọc thép đều được cư dân dân mạng chia sẻ rào rào.

Chiều 30.1, trên đoạn đường Trung An từ cầu Rạch Kè đến đường 472 dài khoảng 2 km có hàng chục cảnh sát cơ động với súng trên tay đứng chốt trực. Mặc dù biết công an phong tỏa hiện trường truy bắt nghi can bắn chết người đang có súng AK nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm tập trung theo dõi, livestream trên mạng xã hội