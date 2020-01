Nhiều người dân livestream nơi công an truy bắt nghi can bắn chết người ở Củ Chi

Đến 17 giờ ngày 30.1, các lực lượng Công an TP.HCM, Bộ Công an vẫn đang phong tỏa khu vực ấp Bốn Phú xã Trung An để truy bắt nghi can nổ súng bắn chết người ở Củ Chi . Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn đường Trung An từ cầu Rạch Kè đến đường 472 dài khoảng 2km, có hàng chục cảnh sát cơ động với súng trên tay đứng chốt trực. Bên trong khu vực cầu Ông Chương lực lượng công an đang siết chặt vòng vây để truy bắt nghi can bắn chết người ở Củ Chi.