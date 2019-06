Từng bị 'sờ gáy', cơ sở chế xăng giả vẫn lọt lưới

Nhiều cơ sở xăng giả có chung đường dây ?

Như Thanh Niên đã thông tin, từ việc phát hiện 3 cây xăng trên địa bàn mua bán xăng giả , Công an tỉnh Đắk Nông vào cuộc điều tra. Ngày 14.3, Công an tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

[VIDEO] Đại gia xăng giả Trịnh Sướng giàu cỡ nào, có bao nhiêu đất đai ở Sóc Trăng?

tin liên quan Ai bồi thường cho khách hàng khi xài phải xăng giả của 'đại gia' Trịnh Sướng? Qua điều tra, từ ngày 28.5 - 2.6, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn dung môi với chất kích RON tạo thành xăng giả tại 4 địa điểm ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng của “đại gia” Trịnh Sướng và 2 địa điểm pha chế xăng giả ở TP.HCM. Qua điều tra, từ ngày 28.5 - 2.6, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn dung môi với chất kích RON tạo thành xăng giả tại 4 địa điểm ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng của “đại gia” Trịnh Sướng và 2 địa điểm pha chế xăng giả ở TP.HCM.

Trong đó, trưa 28.5, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Tân, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Lê Minh Hưng đang pha trộn dung môi để tạo thành xăng RON 95 giả trên ô tô (BS 51C - 481.55) tại kho của Đinh Chí Dũng ở 804/6 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9 (TP.HCM). Các nghi can khai việc pha chế xăng giả theo chỉ đạo của Đinh Chí Dũng. Công an thu giữ 2 xe bồn, 2 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo, khoảng 147.000 lít dung môi đã pha xăng với chất tạo màu và chất kích RON, 250.000 lít dung dịch dạng lỏng…

Tiếp đó, sáng 29.5, tại tổ 16, ấp 4, xã Phong Phú, H.Bình Chánh (TP.HCM), công an bắt quả tang Lê Châu Phước Hưng, Nguyễn Minh Quân và Đường Hoàng Duy đang pha dung môi, chất tạo màu làm giả xăng RON 95 trên các ô tô (BS 62C - 101.05; 51C - 134.89) theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Quan. Công an thu giữ 2 xe bồn, 3 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo, nhiều chất màu xanh, màu vàng dạng bột và dạng lỏng, khoảng 11.000 lít dung môi đã pha xăng, chất tạo màu, kích RON, khoảng 100.000 lít dung môi chưa pha trộn.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra chưa thông tin 2 cơ sở ở TP.HCM có chung đường dây xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng hay không.

Từng bị kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện

[VIDEO] “Đại gia” Trịnh Sướng đã làm giàu bằng hàng triệu lít xăng giả như thế nào?

Trước câu hỏi về trách nhiệm quản lý tại địa phương để xảy ra tình trạng pha chế xăng giả tại kho của Đinh Chí Dũng, thượng tá Nguyễn Minh Luân khẳng định: “Sau lần kiểm tra và xử phạt nói trên, Công an Q.9 vẫn theo dõi, giám sát hoạt động của kho này. Công an chỉ ghi nhận tại kho này chủ yếu dùng để chứa hóa chất và vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, chứ không pha chế tại đây. Công an Q.9 đã thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến kho bãi này lên Công an TP.HCM, Bộ Công an để phối hợp”. Đáng chú ý, đường dây xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng và cơ sở pha chế xăng giả ở Q.9 vừa qua bị C03 lật tẩy, trước đây cũng từng bị công an địa phương “sờ gáy” nhưng không phát hiện (!?). Đáng chú ý, đường dây xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng và cơ sở pha chế xăng giả ở Q.9 vừa qua bị C03 lật tẩy, trước đây cũng từng bị công an địa phương “sờ gáy” nhưng không phát hiện (!?).

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, năm 2015, công ty của “đại gia” Trịnh Sướng đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng phanh phui do dính đến mua bán xăng trái quy định với một doanh nghiệp ở TP.HCM. Phi vụ này có lô xăng trị giá gần 40 tỉ đồng. Thế nhưng, lãnh đạo PC46 (nay PC03) Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đề xuất giám đốc công an tỉnh thời điểm đó xử phạt hành chính 50 triệu đồng, trả lại xăng sai phạm cho doanh nghiệp (!?).

Riêng cơ sở pha chế xăng giả ở số 804/6 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9 của Đinh Chí Dũng cũng từng bị công an ập vào kiểm tra... Về vụ việc này, thượng tá Nguyễn Minh Luân, Phó trưởng công an Q.9, cho rằng kho của Công ty TNHH Đinh Chí Dũng (do ông Đinh Chí Dũng làm giám đốc) có giấy phép hoạt động với ngành nghề mua bán hóa chất. Công ty này bắt đầu đăng ký và hoạt động tại địa chỉ trên từ ngày 21.12.2017. Sau khi kho bãi Công ty TNHH Đinh Chí Dũng đưa vào hoạt động, Công an Q.9 tiếp nhận phản ánh về việc có nhiều xe bồn ra vào nhà xưởng rào chắn kín nên đã vào cuộc xác minh. Ngày 30.1.2018, Công an Q.9 phối hợp Cục Phòng chống tội phạm buôn lậu (nay là C03) Bộ Công an kiểm tra kho bãi của Công ty TNHH Đinh Chí Dũng. Tại đây, công an đã phát hiện 2 xe bồn chứa 20.000 lít chất solmix. Qua giám định, Công an Q.9 xác định đây là sản phẩm từ dầu mỏ và không phải là xăng thành phẩm; được sử dụng sản xuất keo, sơn hoặc làm nguyên liệu để pha chế xăng.

Theo thượng tá Nguyễn Minh Luân, làm việc với cơ quan công an, ông Đinh Chí Dũng cho biết nhập solmix về phục vụ cho ngành kỹ nghệ gỗ. Từ những chứng cứ kiểm tra, và lời khai của ông Dũng, Công an Q.9 xử phạt công ty này 8 triệu đồng về hành vi sử dụng các trang thiết bị chứa hóa chất không đảm bảo an toàn PCCC.