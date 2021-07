Tung tin giả: Ác độc, nhẫn tâm

Trước đó, hôm 26.7, nhiều diễn đàn trên mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin: “Sáng mai Hà Nội có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường lý do cần thiết. Cả nhà chia sẻ cho nhau biết nhé”. Tuy nhiên, chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Trần Ngọc Dương khẳng định, thông tin trên sai sự thật, hoàn toàn bịa đặt.

Đề nghị cơ quan chức năng phạt kịch khung đối với người tung tin giả. Andy Quách Phạt tiền thật cao, đồng thời nếu tin giả đó ảnh hưởng nhiều đến xã hội thì phải khởi tố để răn đe. Trung Xử phạt thật nặng người đăng tin và những người chia sẻ thông tin không đúng sự thật. Không chung tay chống dịch thì thôi còn gây rối cho xã hội. Trang

Hôm 22.7, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Nhựt (24 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Theo kết quả điều tra, ngày 14.7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện tài khoản Facebook Lê Thị Luyến đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 . Phối hợp Công an H.Tam Bình khẩn trương điều tra, chiều 15.7, phòng này xác định được Nhựt là người đã tạo lập, sử dụng và đăng tải thông tin có nội dung vi phạm pháp luật trên tài khoản Facebook Lê Thị Luyến...