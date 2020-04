Tung tin nhóm máu O không bị Covid-19, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 14.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chị N.T (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, Hà Đông) vì đăng tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19 lên mạng xã hội

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông rà soát, phát hiện tài khoản Facebook có tên N.T đăng tải bài viết có nội dung: “Những người nhóm máu O không bị mắc covid-19. Ai nhóm máu này điểm danh cái nhỉ, em nhóm máu O, còn ai giống em không”.