Tung tin thất thiệt về dịch Covid-19, người đàn ông ở Ninh Bình bị phạt 26,5 triệu

Ngày 24.4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định phạt hành chính đối với anh Quách Minh Công (35 tuổi, ngụ tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình) vì có hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.