Tuồn ma túy từ TP.HCM xuống Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều tra mở rộng, trong ngày 10.5, Công an TP.Vũng Tàu đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà nghỉ Tuyến Lan (xã Phước Hưng, H.Long Điền) do Hàng Thị Tuyết Lan (tên thường gọi là Hồng, 29 tuổi, ngụ xã Phước Hưng) làm chủ. Tuy nhiên, nghi can này đã bỏ trốn.