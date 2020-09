Tuyên án 7 bị cáo đưa người sang Anh trái phép

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, ngụ Nghệ An) 6 năm tù, Trần Đình Trường (35 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) 5 năm tù, Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, ngụ Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi) và Lê Văn Huệ (53 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) mỗi người từ 12 - 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Những kẻ “góp phần” gây thảm kịch 39 người Việt chết trong container lãnh án

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 5 - 10.2019, các bị cáo Hòa, Thành, Trường, Huệ, Triều, Hồ và Kỳ móc nối với một số người khác để tổ chức, môi giới đưa 22 người xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn sang Anh (trong đó có chị My). Quá trình tổ chức môi giới, Hòa và Thành mỗi người hưởng lợi 3.000 USD, Trường và Huệ mỗi người 1.500 USD, Triều 1.000 USD, Hồ 20 triệu đồng và Kỳ 18 triệu đồng.