Tuyên án 7 bị cáo vụ sập tường làm 7 người chết ở Khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long

7 bị cáo gồm: Đặng Sử Quân (31 tuổi, quê Thanh Hóa, thầu xây dựng, Phó giám đốc công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Công nghiệp Hưng Thịnh Phát, gọi tắt là công ty Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, quê Bình Định, Giám đốc công ty TNHH thương mại, xây dựng, dịch vụ Cát Thành, gọi tắt là công ty Cát Thành); Trần Quan Trừ (42 tuổi, quê Long An, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Long, gọi tắt là công ty Hưng Long) và Dương Thanh Phong (41 tuổi, quê Long An, Giám đốc xí nghiệp tư vấn thuộc công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long An, gọi tắt là công ty Long An) cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.